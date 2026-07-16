न बाहरी शख्स की एंट्री, न लूटपाट… कर्नाटक में घर के अंदर डॉक्टर का मर्डर, बेटा गंभीर, पत्नी दे रही गोलमोल जवाब

पुलिस के अनुसार, घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर किरण के रिश्तेदार लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि उनकी नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist) पत्नी ने पहले कहा कि डॉक्टर आराम कर रहे हैं और बाद में बताया कि वे बाहर गए हैं। शाम तक संपर्क नहीं होने पर परिजन उनके फ्लैट पहुंचे, जहां उन्होंने किरण को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया। इसी दौरान दूसरे कमरे में उनका घायल बेटा भी मिला। बच्चे को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।