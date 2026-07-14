Jalgaon: 6 दिन पहले ही हुई थी शादी, हाथों की मेहंदी भी नहीं थी उतरी! मायके जाते समय दुल्हन की दर्दनाक मौत

मिली जानकारी के अनुसार, वैशाली पाटिल मूल रूप से अमलनेर तहसील के कोलपिंप्री गांव की रहने वाली थीं। वैशाली की शादी इसी 7 जुलाई को जलगांव के देवराम नगर निवासी विजय पाटिल के साथ धूमधाम से हुआ था। शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद नवविवाहित जोड़ा भगवान के दर्शन के लिए कई मंदिरों में गया था। इसके बाद शादी की अगली रस्मों और पहली बार मायके लौटने के लिए वैशाली के चाचा उसे लेने जलगांव पहुंचे थे। मायके जाने को लेकर वैशाली काफी उत्साहित थीं, आंखों में नए संसार के सपने थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।