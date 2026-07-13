मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ से अधिक रुपये की 11 दुकानें और 4 फ्लैट कुर्क, ATC Coin से जुड़ा है मामला?

ED का कहना है कि इस तरह करीब 84 करोड़ रुपये निवेशकों से जुटाए गए। यह रकम ज्यूरिया सर्विसेज क्लब इंडिया के बैंक खातों में जमा कराई गई। बाद में अलग-अलग बैंक खातों और संबंधित कंपनियों के जरिए इस पैसे का लेन-देन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इसी रकम का एक हिस्सा मुंबई में दुकानें और फ्लैट खरीदने में लगाया गया। फिलहाल ED (Crypto Scam India) मामले की आगे की जांच कर रही है और पूरे वित्तीय लेन-देन की पड़ताल जारी है।