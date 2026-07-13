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मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ से अधिक रुपये की 11 दुकानें और 4 फ्लैट कुर्क, ATC Coin से जुड़ा है मामला?

ATC Coin Case: एटीसी कॉइन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में 55.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच में निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है।
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मुंबई

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Saurabh Mall

Jul 13, 2026

mumbai ED Raid

मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई (IANS)

Crypto Scam India Case: मुंबई में ATC कॉइन क्रिप्टो घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 55.50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। इनमें 11 कमर्शियल दुकानें और 4 रिहायशी फ्लैट शामिल हैं। जांच में दावा किया गया है कि ये संपत्तियां निवेशकों से जुटाए गए पैसों से खरीदी गई थीं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का कहना है कि इस मामले में करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं।

11 दुकानें, 4 फ्लैट और बैंक बैलेंस किए अटैच

प्रवर्तन निदेशा (ED) की जांच (Crypto Scam India) में सामने आया कि इन संपत्तियों को कथित तौर पर निवेशकों से जुटाए गए पैसों से खरीदा गया था। एजेंसी का कहना है कि लोगों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर ऊंचे और तय रिटर्न का लालच दिया गया। इसी के जरिए बड़ी रकम जुटाई गई और बाद में उस पैसे का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया।

84 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप, 2021 से चल रही जांच

ED ने यह जांच वर्ष 2021 में मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर शुरू की थी। यह मामला ज्यूरिया सर्विसेज क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीवा कार्ड रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुभाषचंद्र रामरतन ज्यूरिया और चिराग रामरतन ज्यूरिया से जुड़ा है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) पहले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने खुद को ATC Coin का प्रमोटर बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। दावा किया गया कि निवेश पर भारी और निश्चित मुनाफा मिलेगा। इस लालच में बड़ी संख्या में लोगों ने पैसा लगाया।

ED का कहना है कि इस तरह करीब 84 करोड़ रुपये निवेशकों से जुटाए गए। यह रकम ज्यूरिया सर्विसेज क्लब इंडिया के बैंक खातों में जमा कराई गई। बाद में अलग-अलग बैंक खातों और संबंधित कंपनियों के जरिए इस पैसे का लेन-देन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इसी रकम का एक हिस्सा मुंबई में दुकानें और फ्लैट खरीदने में लगाया गया। फिलहाल ED (Crypto Scam India) मामले की आगे की जांच कर रही है और पूरे वित्तीय लेन-देन की पड़ताल जारी है।

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Updated on:

13 Jul 2026 10:00 pm

Published on:

13 Jul 2026 10:00 pm

Hindi News / National News / मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ से अधिक रुपये की 11 दुकानें और 4 फ्लैट कुर्क, ATC Coin से जुड़ा है मामला?

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