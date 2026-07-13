वियतनाम हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के शव भारत पहुंचे, एक घायल अब भी अस्पताल में

Indian Tourists Return: वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास हुए दर्दनाक स्पीडबोट हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के शव सोमवार को भारत लाए गए। सभी शव वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट VN979 से मुंबई पहुंचे, जहां से उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। हादसे में बचाए गए 16 भारतीय पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि एक घायल अब भी वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच वियतनाम ने हादसे के कारणों की जांच भी तेज कर दी है।