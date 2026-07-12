कौन थे सीनेटर लिंडसे? जिन्होंने कहा था- भारत पर लगा दो 500% टैरिफ, ट्रंप को भी खामेनेई को मारने की दी थी सलाह

Senator Lindsey Graham Statement Tariffs on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। वे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे। उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है... उन पर 500% तक टैरिफ लगाने की मांग का समर्थन किया था। इसके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो लोगों की जान लेने वाले नेताओं को मार देते।