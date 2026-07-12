अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन पर जेलेंस्की का छलका दर्द, बोले- पिछले हफ्ते ही हम 2 बार मिले, कमी हमेशा खलेगी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम। (फोटो- ANI)
अमेरिकी सीनेटर लिंडसी ग्राहम के निधन को लेकर दुनिया भर में शोक की लहर है। यह खासकर यूक्रेन के लिए बड़ी क्षति है। ग्राहम यूक्रेन के सबसे बड़ी समर्थक माने जाते थे।
उनके निधन को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ग्राहम के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। लिंडसे आजादी और उन मूल्यों के सच्चे समर्थक थे जो हमारी दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं।
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