कतर को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक अमीर देश बनाने वाले शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन

Former Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Dies : कतर को दुनिया सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक अमीर देश बनाने वाले पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शेख हमाद ने 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया। वे जोश से लबरेत खाड़ी देश के विकास के मुख्य सूत्रधार थे।शेख हमद ने बड़े इकोनॉमिक एक्सपोर्ट की देखरेख की और मेगा इंटरनेशनल पार्टनर बनाए, जिसके परिणामस्वरूप कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। अमीरी दीवान ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, 'अल्लाह की मर्जी और कुदरत में अटूट विश्वास के साथ, अमीरी दीवान महामहिम अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, अल्लाह उन पर रहम करे, उनके इंतकाल से देश गहरे शोक में है, उनका आज सुबह निधन हो गया।"