China Missile Test: दक्षिण प्रशांत महासागर में चीन के मिसाइल परीक्षण से बढ़ी चिंता, न्यूजीलैंड और ताइवान सहित कई देशों ने जताई आपत्ति

South Pacific Nuclear Free Zone China Missile Test: चीन के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण ने एक बार फिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन से डमी वॉरहेड वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण दक्षिण प्रशांत महासागर में किया है। हालांकि, चीन ने इसे सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और ताइवान समेत कई देशों ने इस पर गंभीर चिंता जताई है।