तिब्बत के लिए अब खुलकर आगे आए यूरोपीय देश, नए कानून को लेकर दे डाली चेतावनी, पूछा- पंचेन लामा कहां हैं?

यूरोपीय संसद के अलावा नीदरलैंड, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों की संसदों में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। इन देशों के सांसदों ने यूरोपीय संघ से तिब्बत पर एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने और चीन के साथ मजबूत कूटनीतिक बातचीत की मांग की है। वे चाहते हैं कि तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा की जाए।