एक और जंग शुरू होने का संकेत, अब चीन के खिलाफ खुला मोर्चा

तिब्बती सांसदों ने चेतावनी दी है कि इस कानून के बहाने चीन ने तिब्बत में निगरानी तंत्र (Surveillance) को और मजबूत कर दिया है। न केवल तिब्बत के भीतर, बल्कि विदेशों में रह रहे तिब्बतियों को भी 'अलगाववाद' के नाम पर निशाना बनाने की योजना है। यह कानून चीन के अपने संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का खुला उल्लंघन है। तिब्बती निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति पेनपा त्सेरिंग ने कहा कि यह कानून 'एक राष्ट्र, एक भाषा' के खतरनाक सिद्धांत को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है, जिसे दुनिया को रोकना चाहिए।