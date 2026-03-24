ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की नई घोषणा के बाद चीन का बड़ा बयान, कहा- तुरंत दुश्मनी को खत्म करें और…

इस बीच, चीन ने भी युद्ध को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। चीन ने मंगलवार को ईरान के आसपास बढ़ते तनाव में शामिल सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे तुरंत दुश्मनी को खत्म करें और बातचीत की ओर लौटें। साथ ही चीन ने यह चेतावनी दी है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से किसी का भी भला नहीं होगा।