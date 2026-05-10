किम जोंग की हत्या हुई तो परमाणु छोड़ने की खुली अनुमति, उत्तर कोरिया ने बदला कानून, अचानक क्यों लिया खौफनाक फैसला?

उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में संशोधन किया। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक, अब अगर विदेशी हमले में किम जोंग उन मारे जाते हैं या न्यूक्लियर कमांड सिस्टम पर खतरा होता है तो फौरन न्यूक्लियर हमला लॉन्च हो जाएगा। यह बदलाव मार्च में हुआ था, लेकिन अब सार्वजनिक हो रहा है।