‘समझौते पर साइन करो, वरना एक बटन दबेगा और नक्शे से मिट जाएगा ईरान!’ट्रंप की दो टूक चेतावनी

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस संकट के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को अपने देश में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित और स्टोर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल अमेरिका और पश्चिमी देश शांति वार्ता पर ईरान के अंतिम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, ब्रिटेन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'एचएमएस ड्रैगन' युद्धपोत तैनात करने का फैसला किया है। यदि राजनयिक प्रयास विफल होते हैं, तो लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा सैन्य टकराव तय है। इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा और वैश्विक महंगाई अपने चरम पर पहुंच सकती है।