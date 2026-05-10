थर्र-थर्र कांपेगा दुश्मन! भारत ने किया महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण; 12 हजार किमी तक मार करने में सक्षम

शनिवार को डीआरडीओ ने एक्स के जरिए जानकारी दी कि एमआइआरवी तकनीक से लैस इस मिसाइल का कई वारहेड के साथ परीक्षण किया गया। यह इन वारहेड के अलग-अलग टारगेट थे। बताया जा रहा है कि कई परमाणु वारहेड ले जाने की सक्षम इस मिसाइल की रेंज 12,000 किमी तक है। इतनी दूर तक मार करने में सक्षम मिसाइलें अभी सिर्फ अमरीका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के ही पास हैं। इस मिसाइल की जद में दुनिया का हर कोना आ सकता है। बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने अग्रि-6 मिसाइल को लेकर कहा था कि सरकार जैसे ही अनुमति देती है, हम आगे बढऩे के लिए तैयार हैं।