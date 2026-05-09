केरलम के CM फेस पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली बैठक के बाद अब मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी लेंगे फैसला

इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि केरलम कांग्रेस नेतृत्व की बैठक लगभग चार घंटे तक चली। उन्होंने इसे सकारात्मक बैठक बताते हुए कहा कि सभी नेताओं ने पार्टी आलाकमान के सामने अपने विचार रखे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ सभी नेताओं ने अपनी राय साझा की और अंतिम फैसला आलाकमान ही करेगा।