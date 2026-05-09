दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, BJP ऑफिस समेत सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई

Delhi terror Alert: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में BJP ऑफिस और उसके आस-पास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय एजेंसियों को शक है कि आतंकी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग (DDU) पर स्थिति इमारतों को आत्मघाती हमलों, कार ब्लास्ट, फायरिंग या IED के जरिए निशाना बना सकते हैं। फिलहाल किसी भी खतरे को टालने और निपटने के लिए सुरक्षाबलों की तरफ से कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं।