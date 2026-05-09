शुभेन्दु अधिकारी के सीएम बनते ही ममता बनर्जी की विपक्ष से अपील, कहा-BJP से मुकाबले के लिए संयुक्त मंच बनाएं

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य के कई हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर हिंसा और दबाव की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2011 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रताड़ना की राजनीति नहीं होने दी।