Supriya Sule Accident News: सुप्रिया सुले की कार का एक्सीडेंट, पुणे से मुंबई जाते समय हुआ हादसा

सुप्रिया ने आगे लिखा- इस तरह की घटनाएं हमें गंभीरता से याद दिलाती हैं कि हमारी सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से अनगिनत लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सीट बेल्ट जरूर लगायें, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं, ताकि हमारे हाईवे सभी के लिए सुरक्षित बन सकें।