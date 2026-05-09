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Supriya Sule Accident News: सुप्रिया सुले की कार का एक्सीडेंट, पुणे से मुंबई जाते समय हुआ हादसा

Supriya Sule Accident: सुप्रिया सुले की कार आज एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में सुप्रिया सुले सुरक्षित हैं। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है।

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मुंबई

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Mukul Kumar

May 09, 2026

Supriya Sule

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। (Photo-IANS)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की कार आज एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में सुप्रिया सुले सुरक्षित हैं। उन्हें गंभीर चोट नहीं आई है।

घटना पुणे से मुंबई जाते समय हुई। सुप्रिया सुले चुनावी या पार्टी कार्य से गईं थीं। जानकारी के अनुसार, उनकी कार एक अन्य वाहन से टकरा गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

क्या बोले एनसीपी के प्रवक्ता?

इस बीच, एनसीपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुप्रिया सुले जी पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा- मैडम सुरक्षित हैं। हादसा मामूली था। वे तुरंत पार्टी कार्यों में वापस लग गई हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है।'

सुप्रिया सुले ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा- 'आज पुणे से मुंबई जाते समय, हाईवे पर मेरा एक बहुत ही बुरा अनुभव रहा। एक टैक्सी ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मेरी कार को साइड से टक्कर मार दी। शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं।'

'सीट बेल्ट जरूर लगायें'

सुप्रिया ने आगे लिखा- इस तरह की घटनाएं हमें गंभीरता से याद दिलाती हैं कि हमारी सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से अनगिनत लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे सीट बेल्ट जरूर लगायें, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं, ताकि हमारे हाईवे सभी के लिए सुरक्षित बन सकें।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने दुर्घटना की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, तेज गति या यातायात नियमों का उल्लंघन कारण हो सकता है। विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। सुप्रिया सुले पहले भी सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर अपनी चिंता जता चुकी हैं।

कौन हैं सुप्रिया सुले?

सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा सीट से सांसद हैं। वह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी हैं। फिलहाल वे अपने पिता शरद पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं और महाराष्ट्र के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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Updated on:

09 May 2026 10:27 pm

Published on:

09 May 2026 10:21 pm

Hindi News / National News / Supriya Sule Accident News: सुप्रिया सुले की कार का एक्सीडेंट, पुणे से मुंबई जाते समय हुआ हादसा

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