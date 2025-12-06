अब कर्मचारी ऑफिस कॉल और ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लोकसभा में सुप्रिया सुले ने पेश किया बिल

Right to Disconnect Bill: लोकसभा में कर्मचारियों के अधिकारों की बात करते हुए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया। इस बिल में कर्मचारी को ऑफिस टाइम के बाद ऑफिस से आए कॉल और ईमेल का रिप्लाई न करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। साथ ही, इस बिल में छुट्टियां भी शामिल की गई हैं। इसके बाद अगर कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, तो वह ऑफिस के कॉल और ईमेल से न जुड़ने का अधिकार रखेगा। हालांकि, यह एक निजी बिल है, जिसको सरकार की प्रतिक्रिया के बाद वापस लिया जा सकता है। संसद में ऐसे बिल पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन कानून नहीं बन पाते हैं।