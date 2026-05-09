’24 घंटे में दूसरा बड़ा झटका’: कोहिनूर मजूमदार के बाद अब रिजु दत्ता पर गिरी ममता की गाज

TMC Suspends Riju Dutta: पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार ममता बनर्जी अनुशासन के ​कथित उल्लंघन के आरोप में पार्टी प्रवक्ता रिजु दत्ता को तृणमूल कांग्रेस से छह साल के लिए निलंबित कर दिया है। टीएमसी की कार्रवाई के बाद रिजु दत्ता ने कहा कि उन्हें सच बोलने के लिए दंडित किया गया है। उन्होंने अपने संबंध में पार्टी नोटिस के आधार पर सवाल उठाए है। बता दें कि बीते 24 घंटे में पार्टी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। रिजु दत्ता से पहले तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी नेता कोहिनूर मजूमदार को पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से झूठे, मानहानिकारक और पूर्वाग्रही बयान देने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश के 'सिंघम' आईपीएस अजय पाल शर्मा को ऑन कैमरा धमकी दी थी।