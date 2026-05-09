‘अकेले लड़ना पड़ी भारी भूल?’ करारी हार के बाद विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रहीं ममता बनर्जी

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले इस संयुक्त मोर्चे में उनके कभी के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - और पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे का भी स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, वामपंथी, अति-वामपंथी, और कोई भी अन्य राष्ट्रीय पार्टी - सभी का स्वागत है। आइए हम सब एक साथ आएं और एकजुट रहें। कोई भी मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। अब से, मैं हर दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक अपने कार्यालय में उपलब्ध रहूंगी। मेरा सबसे पहला दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है।