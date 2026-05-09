‘अकेले लड़ना पड़ी भारी भूल?’ करारी हार के बाद विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रहीं ममता बनर्जी

Mamata Banerjee
Anti BJP Unity Bengal: पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु अधिकरी ने शनिवार को नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके साथ ही वे पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए है। बंगाल में मिली करारी हार के साथ अब ममता बनर्जी ने सभी राजनीतिक ताकतों चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी से तृणमूल कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी केखिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है।
शनिवार को जब कोलकाता के मध्य में स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब पूर्व मुख्यमंत्री दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर, बंगाली कैलेंडर के अनुसार, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मना रही थीं। कार्यक्रम के अंत में, उन्होंने चुनाव के बाद कथित तौर पर हुई हिंसा के माहौल में, नई सरकार के खिलाफ राज्य की सभी भारतीय जनता पार्टी विरोधी ताकतों के बीच एकता का आह्वान किया।
ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में हर जगह चुनाव के बाद हुई हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी विरोधी सभी ताकतों, सभी छात्र और युवा संगठनों, और सभी गैर-सरकारी संगठनों से एकजुट होने का आह्वान करती हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले इस संयुक्त मोर्चे में उनके कभी के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - और पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे का भी स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, वामपंथी, अति-वामपंथी, और कोई भी अन्य राष्ट्रीय पार्टी - सभी का स्वागत है। आइए हम सब एक साथ आएं और एकजुट रहें। कोई भी मुझसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। अब से, मैं हर दिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक अपने कार्यालय में उपलब्ध रहूंगी। मेरा सबसे पहला दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है।
ममता बनर्जी के इस आह्वान पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य और पार्टी के पश्चिम बंगाल राज्य सचिव, मो. सलीम ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की दो पंक्तियों का उल्लेख किया: जीबोनो जोखोन शुकाये जाई, करुणा धाराई एशो (जब जीवन सूखने लगे, तब करुणा की धारा बनकर आओ)।
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