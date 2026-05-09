TVK चीफ विजय कल लेंगे तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ, राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र

Vijay oath ceremony: तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। तमिलनाडु के लोकभवन की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, TVK चीफ सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 10 मई को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।