तमिलनाडु में विजय सरकार के गठन का रास्ता साफ, VCK और IUML ने TVK को समर्थन पत्र सौंपा

VCK अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने TVK को अपना समर्थन पत्र सौपा (Photo - ANI)
Tamil Nadu government formation: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के छठे दिन बाद विजय सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतने वाली VCK ने तीन दिन से टालमटोल के बाद अपना समर्थन पत्र TVK को सौंपा। VCK अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन द्वारा TVK के महासचिव और चुनाव प्रचार प्रबंधक आधव अर्जुन को आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपते हुए तस्वीर भी सामने आई है। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को अपना समर्थन देने की पुष्टि की है।
विजय की पार्टी TVK के पास पहले 117 विधायकों का समर्थन था। VCK के समर्थन देने के बाद इंडियन यूनियस मुस्लिम लीग (IUML) ने भी TVK को बिना शर्त समर्थन दिया, जिसके बाद अब यह आंकड़ा 121 पहुंच गया है, जो बहुमत से अधिक है। अब TVK को अब जहां कांग्रेस के 5 विधायकों, वहीं VCK, CPI, IUML और CPI(M) के 2-2 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में TVK ने 108 सीटें जीती थीं।
आपको बता दें कि इससे पहले IUML के राष्ट्रीय अध्यक्ष कादर मोहिद्दीन ने कहा था कि पार्टी ने TVK को समर्थन पत्र नहीं जारी किया है। IUML पूरी मजबूती के साथ DMK नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनेगी।
|पार्टी/गठबंधन
|विधायकों की संख्या
|स्थिति
|TVK
|108
|मुख्य पार्टी
|कांग्रेस
|5
|समर्थन
|VCK
|2
|समर्थन
|CPI
|2
|समर्थन
|IUML
|2
|समर्थन
|CPI(M)
|2
|समर्थन
|कुल समर्थन
|121
|बहुमत से अधिक
VCK और IUML से समर्थन पत्र मिलने के बाद TVK ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से आज शाम छह बजे मिलने का समय मांगा है। उनसे मुलाकात कर TVK प्रमुख विजय सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
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