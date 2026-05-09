तमिलनाडु में विजय सरकार के गठन का रास्ता साफ, VCK और IUML ने TVK को समर्थन पत्र सौंपा

Tamil Nadu government formation: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के छठे दिन बाद विजय सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतने वाली VCK ने तीन दिन से टालमटोल के बाद अपना समर्थन पत्र TVK को सौंपा। VCK अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन द्वारा TVK के महासचिव और चुनाव प्रचार प्रबंधक आधव अर्जुन को आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपते हुए तस्वीर भी सामने आई है। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए TVK को अपना समर्थन देने की पुष्टि की है।