चुनाव से पहले विजय को साथ लाने की हर कोशिश, अब TVK को सपोर्ट देने से क्यों पीछे हट रही AIADMK-BJP? 3 वजह

भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन और वैचारिक विरोध- AIADMK ने भाजपा के साथ एनडीए में चुनाव लड़ा। विजय की टीवीके ने भाजपा को खुलकर अपना वैचारिक विरोधी बताया। साथ ही विजय ने पूरे चुनाव में सेकुलर और द्रविड़ एजेंडे पर जोर दिया। टीवीके के साथ गठबंधन करने से एआईएडीएमके का अपना वोट बैंक और भाजपा का समर्थन दोनों प्रभावित हो सकते थे। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी टीवीके को समर्थन की शर्त रखी कि कोई कम्युनल (सांप्रदायिक) ताकत शामिल न हो।