पंजाब को ‘रंगला’ बनाने का सपना दिखाकर, AAP ने बना दिया ‘कंगला’: ED की छापेमारी पर बरसे राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूटकर उसे 'कंगला' बना दिया है। ईडी की छापेमारी के दौरान बालकनी से 21 लाख रुपये नकद बैग में फेंके जाने और लगभग 100 करोड़ रुपये की धनराशि के गबन की खबरें दिखाती हैं कि यह पंजाब में मिले जनादेश का घोर विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि जांच एजेंसियां ​​अपना काम करेंगी, लेकिन अंतिम जवाबदेही पंजाब की जनता द्वारा तय की जाएगी।