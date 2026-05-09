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पंजाब को ‘रंगला’ बनाने का सपना दिखाकर, AAP ने बना दिया ‘कंगला’: ED की छापेमारी पर बरसे राघव चड्ढा

Raghav Chadha BJP Statement: पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा पर ED की छापेमारी पर राज्यसभा सांसद और BJP नेता राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूट लिया है और उसे 'कंगला' बना दिया है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 09, 2026

Raghav Chadha

Raghav Chadha

Rangla Punjab vs Kangla Punjab: राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला बोला है। राघव ने वित्तीय अनियमितताओं और राज्य में जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी ने पंजाब को 'रंगला पंजाब' बनाने का वादा किया था, वहीं उसने इसके बजाय 'राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया' और इसे 'कंगला पंजाब' में बदल दिया।

'रंगला पंजाब को कंगला बना दिया'

राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब को 'रंगला' बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के खजाने को लूटकर उसे 'कंगला' बना दिया है। ईडी की छापेमारी के दौरान बालकनी से 21 लाख रुपये नकद बैग में फेंके जाने और लगभग 100 करोड़ रुपये की धनराशि के गबन की खबरें दिखाती हैं कि यह पंजाब में मिले जनादेश का घोर विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि जांच एजेंसियां ​​अपना काम करेंगी, लेकिन अंतिम जवाबदेही पंजाब की जनता द्वारा तय की जाएगी।

पंजाब की जनता सीखाएगी सबक

बीजेपी नेता ने कहा कि आप से संबंध तोड़ने वाले सात सांसदों ने पार्टी छोड़ते समय कहा कि पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथों में फंसी हुई है। जब भी हमने पार्टी के भीतर ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की, हमें चुप करा दिया गया। लेकिन एजेंसियों की छापेमारी के बाद जो बातें सामने आई हैं, वे चौंकाने वाली हैं… एजेंसियां ​​कार्रवाई करेंगी, लेकिन असली कार्रवाई पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनावों में करेगी।

उनकी यह टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद आई है। यह छापेमारी कथित तौर पर चल रहे 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई थी।

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Published on:

09 May 2026 06:24 pm

Hindi News / National News / पंजाब को ‘रंगला’ बनाने का सपना दिखाकर, AAP ने बना दिया ‘कंगला’: ED की छापेमारी पर बरसे राघव चड्ढा

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