TMC में बड़ी बगावत! पार्टी विरोधी बयानों पर कोहिनूर मजूमदार को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

TMC नेतृत्व का कहना है कि पार्टी में किसी भी प्रकार की बगावत या विपक्षी ताकतों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोहिनूर मजूमदार इससे पहले भी विवादों में रही हैं और उनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस घटनाक्रम से TMC के अंदरूनी कलह की चर्चा फिर तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि यह नोटिस अन्य संभावित असंतुष्ट नेताओं के लिए चेतावनी का संदेश है। अभी तक कोहिनूर मजूमदार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए TMC अपनी एकता बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए दिख रही है।