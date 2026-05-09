विजय को सपोर्ट करने वाले VCK प्रमुख कौन? सांसद होते हुए इस बार बनना चाहते थे MLA, पर नाम लेना पड़ा वापस

वीसीके ने बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया। थिरुमावलवन ने खुद विजय से फोन पर बात की और पार्टी की हाई लेवल कमिटी में चर्चा के बाद यह फैसला लिया। कुछ रिपोर्ट्स में कैबिनेट में जगह या डिप्टी सीएम जैसे दावों की भी खबरें आईं, लेकिन वीसीके ने इन्हें साफ किया।