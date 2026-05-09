9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विजय को सपोर्ट करने वाले VCK प्रमुख कौन? सांसद होते हुए इस बार बनना चाहते थे MLA, पर नाम लेना पड़ा वापस

Thol Thirumavalavan: थोल थिरुमावलवन ने तमिलनाडु में बिना शर्त विजय को सरकार बनाने में समर्थन दिया है। वह कौन हैं और उनकी क्या इच्छा थी? इस पर विस्तार से जानें

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

May 09, 2026

vijaytvkvckchief

विजय और थोल थिरुमावलवन। (फोटो- IANS)

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में काफी हलचल देखी जा रही है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अकेले सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं जुटा पाई।

ऐसे में विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने विजय को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे TVK को बहुमत वाले 118 के आंकड़े तक पहुंचने में मदद मिल गई है।

दिलचस्प बात यह है कि थिरुमावलवन खुद लोकसभा सांसद होते हुए इस बार विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अंत में नाम वापस ले लिया। इसकी क्या वजह रही? आइये इसके बारे में विस्तार से जानें

थिरुमावलवन कौन हैं?

थोल थिरुमावलवन वीसीके पार्टी के संस्थापक और तमिलनाडु में दलित अधिकारों के मजबूत आवाज माने जाते हैं। 1962 में तिरुचिरापल्ली जिले के अंगनूर गांव में जन्मे थिरुमावलवन ने क्रिमिनोलॉजी और लॉ की पढ़ाई की।

थिरुमावलवन पहले फॉरेंसिक विभाग में काम करते थे, लेकिन तमिलनाडु में दलित आंदोलन के दौरान राजनीति में कूद पड़े। 1990 में उन्होंने वीसीके की शुरुआत की।

वे चिदंबरम लोकसभा सीट से सांसद हैं और तमिलनाडु में दलित समुदाय के बड़े चेहरे माने जाते हैं। उन्हें अक्सर हॉनर किलिंग के खिलाफ खुलकर बोलते हुए देखा जाता है।

नाम वापस लेने का पूरा मामला

इस बार थिरुमावलवन ने कट्टुमनारकोइल सीट से नामांकन भरा था। वे राज्य की राजनीति में वापसी करना चाहते थे। लेकिन गठबंधन की एकता और कुछ अफवाहों के चलते उन्होंने नाम वापस ले लिया।

बाद में उन्होंने जोतिमनी को इस सीट से उतारा, जो वीसीके के लिए जीतकर आए। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस फैसले से निराश भी हुए, लेकिन थिरुमावलवन ने कहा कि यह गठबंधन की भलाई के लिए जरूरी था।

क्या है TVK की स्थिति?

2026 के विधानसभा चुनाव में TVK ने 108 सीटें जीतीं। लेकिन पूर्ण बहुमत (118) के लिए कुछ और समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस और वाम दलों (CPI-CPM) के साथ बातचीत के बाद VCK के दो विधायकों का समर्थन TVK के लिए गेम चेंजर साबित हुआ।

वीसीके ने बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया। थिरुमावलवन ने खुद विजय से फोन पर बात की और पार्टी की हाई लेवल कमिटी में चर्चा के बाद यह फैसला लिया। कुछ रिपोर्ट्स में कैबिनेट में जगह या डिप्टी सीएम जैसे दावों की भी खबरें आईं, लेकिन वीसीके ने इन्हें साफ किया।

क्या बोले थिरुमावलवन?

थिरुमावलवन ने कहा- 'विजय जी ने फोन करके समर्थन मांगा। हमने पार्टी प्रक्रिया से फैसला लिया। हम सेकुलर गठबंधन चाहते हैं और विजय की DMK-AIADMK-BJP से दूरी की नीति को सही मानते हैं।'

अब माना जा रहा है कि त्रिची ईस्ट सीट पर थिरुमावलवन उपचुनाव में दावेदारी ठोक सकते हैं। इस सीट पर फिलहाल विजय ने जीत दर्ज की है।

ये भी पढ़ें

क्या स्टालिन के चलते उलझन में रही 2 सीटों वाली VCK? विजय को समर्थन देने में देरी क्यों? BJP नेता का आया बयान
राष्ट्रीय
Vijay TVK And VCK

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

09 May 2026 08:06 pm

Published on:

09 May 2026 06:51 pm

Hindi News / National News / विजय को सपोर्ट करने वाले VCK प्रमुख कौन? सांसद होते हुए इस बार बनना चाहते थे MLA, पर नाम लेना पड़ा वापस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TVK चीफ विजय कल ले सकते हैं तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ, राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र

TVK chief Thalapathy Vijay meets Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar to stake claim for government formation in Chennai.
राष्ट्रीय

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, BJP ऑफिस समेत सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई

Delhi police
राष्ट्रीय

‘अकेले लड़ना पड़ी भारी भूल?’ करारी हार के बाद विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रहीं ममता बनर्जी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

2007 में 165 करोड़ देकर सरकार से खरीदी थी जमीन, नहीं मिला कब्जा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

Court Judgement
राष्ट्रीय

पंजाब को ‘रंगला’ बनाने का सपना दिखाकर, AAP ने बना दिया ‘कंगला’: ED की छापेमारी पर बरसे राघव चड्ढा

Raghav Chadha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.