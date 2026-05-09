क्या स्टालिन के चलते उलझन में रही 2 सीटों वाली VCK? विजय को समर्थन देने में देरी क्यों? BJP नेता का आया बयान

तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 चाहिए। TVK सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पूर्ण बहुमत से थोड़ी दूर। DMK और VCK के रुख पर सबकी नजर है। अगर समर्थन मिला तो सरकार बन सकती है, वरना सुप्रीम कोर्ट या फ्लोर टेस्ट का रास्ता भी खुल सकता है।