शुभेन्दु अधिकारी ने क्यों नहीं की शादी? मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू में खुद खोला अपनी ‘सिंगल’ लाइफ का राज!

Suvendu Adhikari Marriage Reason: बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। 55 साल के शुभेन्दु अधिकारी ने अभी तक शादी नहीं की है। सीएम शुभेन्दु ने एक इंटरव्यू में खुद शादी नहीं करने का खुलासा किया था।