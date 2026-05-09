शुभेन्दु अधिकारी ने क्यों नहीं की शादी? मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू में खुद खोला अपनी ‘सिंगल’ लाइफ का राज!

शुभेंदु अधिकारी (PC: AI)
Suvendu Adhikari Marriage Reason: बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। 55 साल के शुभेन्दु अधिकारी ने अभी तक शादी नहीं की है। सीएम शुभेन्दु ने एक इंटरव्यू में खुद शादी नहीं करने का खुलासा किया था।
शुभेन्दु अधिकारी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर की रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता कांग्रेस से सांसद रहे और भाई टीएमसी से सांसद रहे है। अब खुद बंगला के मुख्यमंत्री बन गए है। उनके भाई सौमन्दु ने भी कुछ ही महीने पहले शादी रचाई है। अब सवाल यह है कि शुभेन्द्र ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उन्होंने अपनी शादी नहीं करने को लेकर साल 2021 के चुनाव के दौरान टीवी इंटरव्यू में खुलासा किया था।
बंगाल के नए सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने पांच साल पहले दिए इंटरव्यू में बताया कि था कि वह 1987 से छात्र राजनीति से जुड़े रहे। इसके बाद धीरे-धीरे खुद को राजनीति को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अब तक शादी नहीं करने के सवाल पर उन्होंने जवाब में अपने क्षेत्र के तीन स्वतंत्रता सैनानियों (सतीश सामंतो, सुशील धारा और अजय मुखर्जी) का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि ये तीनों बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता सैनानी थे। सबसे खास बात तीनों ही कुवारें थे। शुभेन्दु ने कहा कि उन्होंने इन तीनों के नक्शे कदम पर चलते हुए शादी नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया।
शुभेन्दु ने बताया कि वह अपना पूरा जीवन जनता को देना चाहते हैं। इसलिए कुवारें रहने का संकल्प लिया। शादी नहीं हुई तो काम करने के लिए ज्यादा मिलेगा। पीछे कोई जिम्मेदारी भी नहीं रहती। माता-पिता की जिम्मेदारी है, वे स्वस्थ्य और खुश रहें।
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