संजीव अरोड़ा पर ED एक्शन के बाद गरजे केजरीवाल, बोले- ED-CBI का नेताओं पर दबाव बनाने के लिए हो रहा इस्तेमाल

इससे पहले दिन में भी केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पंजाब के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य के नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी की छापेमारी करवा रही है और इसका उद्देश्य गलत काम उजागर करना नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव बनाना है।

सोशल मीडिया X पर उन्होंने पोस्ट करते हुए मोदी की औरंगजेब से तुलना की थी। उनका कहना है कि जैसे औरंगजेब ने लोगों पर अत्याचार किया था और कब्जा किया था, उसी तरह मोदी जी बेईमानी से शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साथ ही बीजेपी में शामिल हो चुके नेता अशोक मित्त्ल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन रप ईडी का रेड पड़ी, जिसके बाद ही वह बीजेपी में शामिल हो गए।