तमिलनाडु चुनाव: चेन्नई में नई चुनावी बयार, गढ़ बचाने के लिए DMK ने दिया ‘दिल्ली बनाम द्रविड़ अस्मिता का नाम’

अन्नाद्रमुक समर्थक कानून-व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे हैं। चेन्नई में 6 दशक से रह रहे सोजत राजस्थान के राजेश कुमार ड्रग्स और नशे की बढ़ती लत की शिकायत करते हैं। विपक्ष स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रहा है और बुनियादी ढांचे में कमी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ द्रमुक चुनाव को केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई का रंग दे रहा है। द्रविड़ अस्मिता की बात जोर-शोर से उठाई जा रही है, परिसीमन और भाषाई मुद्दे प्रमुख चुनावी हथियार बन गए हैं। राह किसी की भी आसान नहीं है औए नए चुनावी समीकरण में द्रमुक के लिए सभी सीटें जीतकर पिछला प्रदर्शन दोहराना मुश्किल है।