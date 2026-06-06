Cockroach Janata Party Protest: अभिजीत दीपके की चेतावनी के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया इस्तीफा, अब पूरे देश में होंगे विरोध प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि तिलचट्टा आंदोलन देश भर के युवाओं के गहरे गुस्से और हताशा को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रविरोधी करार देने के बजाय, सरकार को उनकी चिंताओं और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन द्वारा उठाई गई मांगों का समर्थन करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाने का आह्वान किया।