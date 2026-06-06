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Cockroach Janata Party Protest: अभिजीत दीपके की चेतावनी के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया इस्तीफा, अब पूरे देश में होंगे विरोध प्रदर्शन

Abhijeet Dipke Cockroach Janata Party Founder: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इस देश की माताएं अक्सर तब डर जाती हैं जब उनके बच्चे सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Jun 06, 2026

Cockroach Janata Party Protest

Cockroach Janata Party Protest

Cockroach Janata Party Protest: NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जेनरेशन जेड के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जंतर-मंतर से अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शनिवार शाम 5 बजे तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दे। इसके साथ ही उन्होंने अपने आगे की योजना के बारे में बताया।

धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया इस्तीफा, अब देशभर में होंगे विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर से सरकार को डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होंगे। दीपके ने चेतावनी दी कि पूरे सप्ताह कई शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे और अगले शनिवार को जंतर-मंतर पर एक और बड़े प्रदर्शन की योजना की घोषणा की।

सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो मां डर जाती हैं': अभिजीत

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश की माताएं अक्सर तब डर जाती हैं जब उनके बच्चे सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मां को बहुत डर था कि जब मैं विरोध प्रदर्शनों के लिए देश लौट रहा था तो यह सरकार मुझे जेल में डाल देगी। इस देश में हर मां को यही डर सताता है जब उनका बच्चा इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है।

केजरीवाल ने किया विरोध प्रदर्शन का समर्थन, शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि तिलचट्टा आंदोलन देश भर के युवाओं के गहरे गुस्से और हताशा को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रविरोधी करार देने के बजाय, सरकार को उनकी चिंताओं और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन द्वारा उठाई गई मांगों का समर्थन करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल हटाने का आह्वान किया।

जंतर-मंतर पर भावुक हुए अभिजीत दीपके, मां का नाम लेकर कही दिल छू लेने वाली बात

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Published on:

06 Jun 2026 06:46 pm

Hindi News / National News / Cockroach Janata Party Protest: अभिजीत दीपके की चेतावनी के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिया इस्तीफा, अब पूरे देश में होंगे विरोध प्रदर्शन

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