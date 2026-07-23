Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की सेहत पर आया जरुरी अपडेट, अस्पताल ने बताया- उनकी हालत सामान्य

गीतांजलि आंग्मो का यह बयान ऐसे समय आया है, जब 21 जुलाई को राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के पास छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया गया था। बाद में पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया।