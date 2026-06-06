अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु बीजेपी में भगदड़, प्रदेश अध्यक्ष बोले-‘हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा विश्व का नंबर-1 नेता है’

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। के. अन्नामलाई के इस्तीफा देने के बाद राज्य के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राज्य उपाध्यक्ष करु नागराजन, राज्य सचिव सुमति वेंकटेश समेत कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसे लेकर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्रन ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से पार्टी नहीं छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मजबूत और विचारधारा आधारित पार्टी है, इसलिए किसी एक नेता के जाने से पार्टी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। चेन्नई में मीडिया से बातचीत करते हुए नागेंद्रन ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता किसी दूसरे राजनीतिक दल या नए आंदोलन की ओर न जाएं। उन्होंने पार्टी की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय और विश्व का नंबर-1 नेता हमारे पास हैं।