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Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश से BJP उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन, CM मोहन यादव रहे मौजूद

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है।

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 06, 2026

Rajya Sabha Election 2026

Rajya Sabha Election 2026 (Image: X/Tarun Chugh)

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने शनिवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे।

18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के तहत दोनों नेताओं ने औपचारिक रूप से चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दे दिया है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई राज्यों में रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं।

नामांकन के बाद क्या बोले रजनीश अग्रवाल?

नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, जिसके लिए वह केंद्रीय और राज्य नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हैं।

रजनीश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी में सभी निर्णय एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं और पार्टी नेतृत्व के फैसलों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे वह पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे।

'हम पार्टी के सिपाही हैं': तरुण चुघ

राज्यसभा उम्मीदवार और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं तथा पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे निभाना उनका कर्तव्य है।

तरुण चुघ ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेताओं ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने इसे पार्टी का आशीर्वाद बताया है।

कांग्रेस पर बीजेपी का तंज

इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जबकि बीजेपी को ऐसी कोई चिंता नहीं है।

करण सिंह वर्मा ने कहा, "कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। हमें कोई डर नहीं है। हम पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं और जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसे पूरा करते हैं।"

18 जून को होगा मतदान

राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 3 जून को इसके लिए अधिसूचना जारी की थी।

इन चुनावों के तहत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की चार-चार सीटों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तीन-तीन सीटों, झारखंड की दो सीटों तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की एक-एक सीट पर मतदान कराया जाएगा।

इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे।

राज्यसभा चुनाव पर टिकी राजनीतिक दलों की नजर

राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें संख्या बल और संभावित क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई हैं। बीजेपी जहां उच्च सदन में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी अपनी सीटें बचाने और संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए पार्टी को राज्यसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अब 18 जून को होने वाले मतदान और उसके नतीजों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

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Published on:

06 Jun 2026 05:23 pm

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