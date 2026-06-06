Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश से BJP उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन, CM मोहन यादव रहे मौजूद

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने शनिवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे।