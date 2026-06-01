राज्यसभा चुनाव 2026: नंबर गेम में भाजपा मजबूत, कांग्रेस के लिए क्यों बढ़ गई है टेंशन?

Rajya Sabha Election 2026: 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। इस बार 25 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होना है और सबसे ज्यादा नजर भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर रहेगी। भाजपा जहां उच्च सदन में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, वहीं कांग्रेस के सामने कई राज्यों में सीटें बचाने और उम्मीदवार तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है।