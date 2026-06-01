नई पार्टी बनाने के सवाल पर बीजेपी नेता अन्नामलाई का जवाब, बोले- ‘दो दिन में सबकुछ जनता के सामने होगा’

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में नए सरकार के गठन को अब कई हफ्तों का समय गुजर गया है। इस चुनाव में बीजेपी ने को महज एक सीट हासिल हुई। लेकिन अब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई अपनी राजनीतिक गतिविधि से चर्चा में आ गए हैं। सोमवार को चेन्नई से दिल्ली रवाना हुए अन्नामलाई ने अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसने अटकलों को और हवा दे दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, 'दो दिन इंतजार कीजिए, फिर बैठकर बात करेंगे।' उनके बयान से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि ऐसी चर्चा है कि अन्नामलाई बीजेपी का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।