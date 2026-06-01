Cockroach Janata Party: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर 8 लाख साइन

Cockroach Janata Party: नीट, सीबीएसई, सीयूईटी और एसएससी जैसी प्रमुख परीक्षाओं को लेकर हाल के दिनों में सामने आए विवादों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। ऑनलाइन एक्टिविस्ट ग्रुप 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि शिक्षा मंत्री को पद से हटाने को लेकर ऑनलाइन पिटीशन पर अब तक करीब 8 लाख लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है।