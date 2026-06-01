ममता बनर्जी को नहीं दी धरने की इजाजत, बोलीं- ‘जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी, गिरफ्तार कर लें पर पीछे नहीं हटूंगी’

धरने को लेकर सामने आए विवाद के बाद ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, 'हमने कल की बैठक पहले से तय कर रखी है, अब आप कह रहे हैं कि जगह बदल दो, ऐसा कैसे हो सकता है? मंच हो या न हो, बैठक होगी। मैं वहां जाऊंगी।' अगर मुझे रोका गया तो जहां रोकेंगे, वहीं बैठ जाऊंगी, चाहे गिरफ्तार ही क्यों न कर लें।' ममता ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इस मुद्दे को लेकर दिल्ली तक जाएंगी और विरोध दर्ज कराएंगी। INDIA गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए भी उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले में वह पीछे हटने वाली नहीं हैं।