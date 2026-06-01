Breaking: अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची CID, ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें

अपने भतीजे को मुश्किल में देखते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि अभिषेक को मारने की कोशिश की जा रही है। अगर अधिकारियों ने टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी तो वह अपना विरोध दिल्ली ले जाएंगी। ममता ने आगे कहा कि कोलकात में 2 जून को प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपना आंदोलन जारी रखेंगी।