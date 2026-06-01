‘जनता ने उन दो लोगों को नकार दिया’, CM विजय ने पहली बार DMK और AIADMK पर सबसे बड़ा हमला

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Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पदभार संभालने के बाद पहली बार अपनी पहली सार्वजनिक रैली में DMK और AIADMK पर हमला बोला है। उन्होंने इन दोनों पार्टियों के एकाधिकार से दूर होकर तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) को चुनने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया।
राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे पहले छह महीने तक मौन का पालन करेंगे, लेकिन वे छह दिन तक चुप नहीं रह सके। चुनाव परिणामों पर विचार करते हुए विजय ने अपनी जीत को राज्य में पारंपरिक सत्ता समीकरणों की अस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण किए हुए अभी कुछ ही सप्ताह बीते हैं, फिर भी जो लोग छह महीने तक चुप रहने का दावा कर रहे थे, वे छह दिन भी चुप नहीं रह सके। इतने सालों तक बारी-बारी से आपको धोखा देने वाले दो लोगों को नकार कर, आपने अपने विजय, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई को चुना, जो वास्तव में आपके लिए काम करने आए थे, और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपना पहला सेवक बना दिया।
तिरुचिरापल्ली पूर्व के लोगों को आश्वस्त करते हुए, जहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। अपने पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका उस स्थान से व्यक्तिगत संबंध है।
उन्होंने कहा कि अब लोग मुझे पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र का विधायक कहते हैं। यह चुनाव आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, तिरुचिरापल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को मेरी विशेष शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद।
बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य भर में 23 अप्रैल को एक ही चरण में आयोजित किए गए थे। 4 मई को हुई मतगणना के दौरान विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्ट्री कजगम ने 108 सीटें जीतकर और सरकार बनाकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल की।
इस चुनाव में टीवीके नेता विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की। चेन्नई के पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र में विजय ने 1,19,454 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 53,532 वोटों के बड़े अंतर से हराया। तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने 91,381 वोट प्राप्त किए और लगभग 27,416 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद, विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि वे चेन्नई पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहेंगे।
हालांकि विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने इस बैठक का आयोजन निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और तिरुचिरापल्ली जिले के उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया है जिन्होंने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन दिया। यह बैठक आज तिरुचिरापल्ली के चथिराम बस स्टैंड के पास सेंट जोसेफ कॉलेज के मैदान में आयोजित की जाएगी।
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