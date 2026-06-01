‘जनता ने उन दो लोगों को नकार दिया’, CM विजय ने पहली बार DMK और AIADMK पर सबसे बड़ा हमला

उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण किए हुए अभी कुछ ही सप्ताह बीते हैं, फिर भी जो लोग छह महीने तक चुप रहने का दावा कर रहे थे, वे छह दिन भी चुप नहीं रह सके। इतने सालों तक बारी-बारी से आपको धोखा देने वाले दो लोगों को नकार कर, आपने अपने विजय, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई को चुना, जो वास्तव में आपके लिए काम करने आए थे, और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपना पहला सेवक बना दिया।