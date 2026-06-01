1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘जनता ने उन दो लोगों को नकार दिया’, CM विजय ने पहली बार DMK और AIADMK पर सबसे बड़ा हमला

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मैं राजनीति में लोगों को झूठे वादों से गुमराह करने या धोखा देने नहीं आया था। मैं राजनीति में आपके साथ खड़ा रहने और आपके लिए काम करने आया था।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Jun 01, 2026

cm-vijay

cm-vijay

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पदभार संभालने के बाद पहली बार अपनी पहली सार्वजनिक रैली में DMK और AIADMK पर हमला बोला है। उन्होंने इन दोनों पार्टियों के एकाधिकार से दूर होकर तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) को चुनने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया।

राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे पहले छह महीने तक मौन का पालन करेंगे, लेकिन वे छह दिन तक चुप नहीं रह सके। चुनाव परिणामों पर विचार करते हुए विजय ने अपनी जीत को राज्य में पारंपरिक सत्ता समीकरणों की अस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत किया।

विपक्ष पर किया कटाक्ष

उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण किए हुए अभी कुछ ही सप्ताह बीते हैं, फिर भी जो लोग छह महीने तक चुप रहने का दावा कर रहे थे, वे छह दिन भी चुप नहीं रह सके। इतने सालों तक बारी-बारी से आपको धोखा देने वाले दो लोगों को नकार कर, आपने अपने विजय, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई को चुना, जो वास्तव में आपके लिए काम करने आए थे, और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपना पहला सेवक बना दिया।

'लोग भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं'

तिरुचिरापल्ली पूर्व के लोगों को आश्वस्त करते हुए, जहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया। अपने पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका उस स्थान से व्यक्तिगत संबंध है।

उन्होंने कहा कि अब लोग मुझे पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र का विधायक कहते हैं। यह चुनाव आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही है। लेकिन जहां तक ​​मेरा सवाल है, तिरुचिरापल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों को मेरी विशेष शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद।

विधानसभा चुनाव में टीवीके को मिली 108 सीटें

बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य भर में 23 अप्रैल को एक ही चरण में आयोजित किए गए थे। 4 मई को हुई मतगणना के दौरान विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्ट्री कजगम ने 108 सीटें जीतकर और सरकार बनाकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल की।

विजय ने दो सीटों पर दर्ज की जीत

इस चुनाव में टीवीके नेता विजय ने दो सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की। ​​चेन्नई के पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र में विजय ने 1,19,454 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 53,532 वोटों के बड़े अंतर से हराया। तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने 91,381 वोट प्राप्त किए और लगभग 27,416 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद, विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि वे चेन्नई पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहेंगे।

हालांकि विजय ने तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने इस बैठक का आयोजन निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं और तिरुचिरापल्ली जिले के उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया है जिन्होंने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन दिया। यह बैठक आज तिरुचिरापल्ली के चथिराम बस स्टैंड के पास सेंट जोसेफ कॉलेज के मैदान में आयोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

India-Oman CEPA: भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समझौता लागू, 98% भारतीय उत्पादों को मिलेगी ड्यूटी-फ्री एंट्री
राष्ट्रीय
India-Oman CEPA

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jun 2026 06:42 pm

Hindi News / National News / ‘जनता ने उन दो लोगों को नकार दिया’, CM विजय ने पहली बार DMK और AIADMK पर सबसे बड़ा हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कर्नाटक में नई सरकार की सुगबुगाहट: यतींद्र सिद्धारमैया को मंत्री पद का इंतजार

Yathindra Siddaramaiah, son of ing Karnataka CM Siddaramaiah
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी को नहीं दी धरने की इजाजत, बोलीं- ‘जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी, गिरफ्तार कर लें पर पीछे नहीं हटूंगी’

Mamata Banerjee slams bjp
राष्ट्रीय

नई पार्टी बनाने के सवाल पर बीजेपी नेता अन्नामलाई का जवाब, बोले- ‘दो दिन में सबकुछ जनता के सामने होगा’

K.Annamalai
राष्ट्रीय

राज्यसभा चुनाव 2026: नंबर गेम में भाजपा मजबूत, कांग्रेस के लिए क्यों बढ़ गई है टेंशन?

Rajya Sabha Election 2026
राष्ट्रीय

Breaking: अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची CID, ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें

Diamond Harbour Municipal Board Dissolved
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.