Karnataka Cabinet: डिप्टी सीएम की कुर्सी ठुकराई ? सिद्धारमैया के बेटे का चौंकाने वाला बयान!

यतींद्र सिद्धारमैया ने मीडिया से खुल कर की गई बातचीत में बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा, 'जब मैं पिछली बार दिल्ली गया था और हाईकमान से मुलाकात की थी, तब राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मेरे राजनीतिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इसलिए मैं पूरी तरह आशान्वित हूं।' यतींद्र ने यह भी कहा कि उन्हें किसी विशेष मंत्रालय की मांग नहीं है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, वे उसे खुशी-खुशी स्वीकार करेंगे।