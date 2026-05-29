खजाना बढ़ा, ताकत नहीं: समझिए कैसे डॉलर तोड़ रहा नरेंद्र मोदी सरकार की कमर

2009-10 ₹10,24,487 — वैश्विक मंदी के बाद प्रोत्साहन पैकेज के कारण व्यय में वृद्धि।

2010-11 ₹11,97,328 📈 +16.8% बुनियादी ढांचे और सामाजिक योजनाओं पर खर्च बढ़ा।

2011-12 ₹13,04,365 📈 +8.9% राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की शुरुआत।

2012-13 ₹14,10,372 📈 +8.1% सब्सिडी और राजस्व खर्चों में वृद्धि।

2013-14 ₹15,59,447 📈 +10.6% चुनाव से पूर्व के वर्ष में ग्रामीण विकास पर ध्यान।

2014-15 ₹16,63,673 📈 +6.7% नई सरकार का पहला पूर्ण बजट।

2015-16 ₹17,90,783 📈 +7.6% 14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को अधिक फंड ट्रांसफर।

2016-17 ₹19,75,194 📈 +10.3% रेलवे बजट का सामान्य बजट में विलय करने का निर्णय।

2017-18 ₹21,41,975 📈 +8.4% प्लान और नॉन-प्लान खर्चों का वर्गीकरण समाप्त हुआ।

2018-19 ₹23,15,113 📈 +8.1% ग्रामीण और कृषि अवसंरचना पर बल।

2019-20 ₹26,86,330 📈 +16.0% चुनाव वर्ष और पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना की शुरुआत।

2020-21 ₹35,11,181 📈 +30.7% कोविड-19 महामारी: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कारण रिकॉर्ड वृद्धि।

2021-22 ₹37,94,007 📈 +8.1% स्वास्थ्य और आपातकालीन पूंजीगत व्यय (Capex) पर जोर।

2022-23 ₹41,93,111 📈 +10.5% महामारी के बाद आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे में तेजी।

2023-24 ₹44,43,447 📈 +6.0% पूंजीगत निवेश (Capex) को बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ किया गया।

2024-25 ₹46,52,867 📈 +4.7% राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान।

2025-26 (RE) ₹49,64,842 📈 +6.7% संशोधित अनुमान (Revised Estimates)।