तमिलनाडु में फिर हलचल तेज, AIADMK के एक और बड़े नेता ने 42 साल बाद छोड़ी पार्टी, बोले- EPS के साथ काम नहीं करना

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में ही हार के बाद AIADMK सियासी घमासान जारी है। राज्यसभा के पूर्व सांसद और AIADMK नेता ए. एलवरसन ने शुक्रवार को पार्टी से अपने इस्तीफा दिया है। इसके बाद उन्होंने त्रिची स्थित अपने आवास पर मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए एलवरसन ने आरोप लगाया कि एमजी रामचंद्रन और पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के कार्यकाल के दौरान काम करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ उन्हें पिछले 10 सालों से दरकिनार कर दिया गया है।