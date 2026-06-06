Cockroach Janta Party Protest: दिल्ली एयरपोर्ट विवाद पर कॉकरोच जनता पार्टी की सफाई, VIP ट्रीटमेंट के दावे को बताया फर्जी

Cockroach Janta Party Protest: शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों और परीक्षा विवादों के खिलाफ जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद VIP ट्रीटमेंट की मांग की और अधिकारियों के साथ बहस की। हालांकि, CJP ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है।