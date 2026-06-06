Cockroach Janata Party Protest: ‘तुम सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हो, हमें नहीं’, अभिजीत दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

Cockroach Janata Party Protest: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और तकनीकी समस्याओं को लेकर हजारों छात्र और युवा यहां पहुंचे। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया। अमेरिका से दिल्ली पहुंचे CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंच से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार सोशल मीडिया पोस्ट हटाने में लगी है, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं कर सकती। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए, जिससे आंदोलन को और मजबूती मिली।