Cockroach Janata Party Protest: ‘तुम सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हो, हमें नहीं’, अभिजीत दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन (फोटो- Madhuri Adnal एकस् पोस्ट)
Cockroach Janata Party Protest: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षा पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और तकनीकी समस्याओं को लेकर हजारों छात्र और युवा यहां पहुंचे। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया। अमेरिका से दिल्ली पहुंचे CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंच से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार सोशल मीडिया पोस्ट हटाने में लगी है, लेकिन आंदोलन को खत्म नहीं कर सकती। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए, जिससे आंदोलन को और मजबूती मिली।
जंतर मंतर पहुंचे अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सोशल मीडिया पोस्ट हटा सकते हो, हमें नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाने के बावजूद सरकार कार्रवाई करने के बजाय सोशल मीडिया अकाउंट हैक कराने और पोस्ट हटवाने में लगी हुई है। दीपके ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके बयान के दौरान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद युवाओं ने जोरदार समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के छात्र और युवा बिके नहीं हैं और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने परीक्षा प्रणाली को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र उत्कर्ष राज ने कहा कि सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और बार-बार पेपर लीक होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कई प्रदर्शनकारी कागज के कॉकरोच मास्क पहनकर पहुंचे और हाथों में तिरंगा तथा किताबें लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं और एंट्रेंस टेस्ट में लगातार तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रदर्शन में पहुंचने के बाद आंदोलन को अतिरिक्त समर्थन मिला। दीपके ने मंच से वांगचुक का स्वागत करते हुए कहा कि उनका साथ छात्रों की आवाज को और मजबूत करेगा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति दी थी और सुरक्षा के लिए जंतर मंतर के आसपास कड़ी निगरानी रखी गई। दीपके ने दावा किया कि दिल्ली पहुंचने से पहले उन्हें अपनी आजादी खोने का डर था, लेकिन वह इस आंदोलन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठाईं और सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की।
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