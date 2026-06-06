Cockroach Janata Party Protest: हाथ में गुलाब लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे सोनम वांगचुक, नारों से गूंजी दिल्ली

Cockroach Janata Party Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शिक्षा व्यवस्था से जुडे विवादों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़ा विवाद इस प्रदर्शन के केंद्र में है। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे है और मांगें पूरी न होने पर प्रदर्शन को और व्यापक करने की चेतावनी दे रहे है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके में यह प्रदर्शन हो रहा है और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए है। इस दौरान उनके हाथों में एक गुलाब का फूल भी देखने को मिला।