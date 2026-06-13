अमरीका ने हमारे तीन लोग मार दिए, यहां से चूं तक नहीं निकला- मोदी सरकार पर बरसे पूर्व मेजर जनरल

बख्शी ने कहा कि अमेरिका भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और रूस से सस्ता तेल खरीदने पर 500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी भी दे चुका है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) के लिए 100 इंजन का भुगतान कर दिया था, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी बहुत कम इंजन मिले हैं। बख्शी ने सवाल उठाते हुए कहा, "अभी तक कितने इंजन मिले थे? सिर्फ दो।" उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया और भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता का हवाला दिया गया, तब अमेरिका ने पांच और इंजन उपलब्ध कराए।