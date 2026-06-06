‘धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जाए’, कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में दिखा लोगों का आक्रोश

जंतर मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान NEET पेपर लीक के एक पीड़ित से बात की। उस व्यक्ति ने बताया कि वर्ष 2011 में उसका भाई टाटा ग्रुप के जमशेदपुर अस्पताल में एक अनुभवी सर्जन के गंभीर मेडिकल निग्लिजेंस (लापरवाही) का शिकार होकर मर गया, जो 1989 के पेपर लीक (तब CBSE AI PMT) का लाभार्थी था और स्कूल पास तक नहीं था। उसने आरोप लगाया कि उस डॉक्टर और उसके परिवार के BJP-RSS से गहरे संबंध होने के कारण चार राज्यों में दर्ज FIR में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है और मेडिकल निग्लिजेंस के शिकार लोगों की मदद करने वाले NGO का दिल्ली कोऑर्डिनेटर भी है। उसने कहा कि पेपर लीक नई समस्या नहीं है, बल्कि 1989 से चली आ रही सिस्टम की गहरी सड़ांध का हिस्सा है।