कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ शुरू, धरना स्थल पर पहुंचे फाउंडर अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के धरना स्थल पर पहुंचे
Cockroach Janata Party Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। पार्टी के अभिजीत दीपके अमेरिका से लौटने के बाद सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही कई प्रदर्शनकारी वहां जमा हो चुके थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दीपके के दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से लेकर जंतर मंतर तक पुलिस की निगरानी बनी रही। पार्टी समर्थकों को सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचने के लिए कहा गया था।
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए पहले ही अनुमति दे दी थी, जिसके बाद जंतर मंतर इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के आने के रास्तों पर भी निगरानी रखी। प्रदर्शन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की गई और आने जाने वाले लोगों की जांच भी की गई। भारी सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने समर्थकों से अपील की कि वे प्रदर्शन में शामिल होते समय अपने साथ एक किताब और तिरंगा जरूर लेकर आएं। पार्टी का कहना है कि यह प्रदर्शन केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन का प्रतीक भी है। दीपके के जंतर मंतर पहुंचते ही वहां मौजूद समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और किताब लिए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।
प्रदर्शन के चलते राजधानी दिल्ली में हलचल भी तेज हो गई है। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ, सीजेपी समर्थकों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जा सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह विरोध लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहने की संभावना लगातार शांतिपूर्ण और सक्रिय बना रही।
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