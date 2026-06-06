कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ शुरू, धरना स्थल पर पहुंचे फाउंडर अभिजीत दीपके

Cockroach Janata Party Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। पार्टी के अभिजीत दीपके अमेरिका से लौटने के बाद सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही कई प्रदर्शनकारी वहां जमा हो चुके थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दीपके के दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से लेकर जंतर मंतर तक पुलिस की निगरानी बनी रही। पार्टी समर्थकों को सीधे प्रदर्शन स्थल पहुंचने के लिए कहा गया था।